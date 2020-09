Covid-19 - Port du masque obligatoire à Ajaccio : nouveaux secteurs concernés

Quels sont secteurs ?

Salines : dans le périmètre délimité par les rues François Pietri, Candia, cours Prince Impérial et bas de l’avenue Maréchal juin ;





Centre-ville, dans le périmètre délimité par : le cours Napoléon à partir de l’espace Alban, l’avenue du 1er Consul, le début du cours Grandval, l’avenue Ramaroni, le boulevard Lantivy, le boulevard Danielle Casanova, les quais de la République et l’Herminier, les boulevards Sampiero et Charles Bonaparte jusqu’à l’Amirauté incluse ;





Front de mer : le long des boulevards Pascal Rossini, Albert 1er et Lucien Bonaparte jusqu’au Parc Berthault inclus, y compris les places Miot et Trottel.



La préfecture rappelle aussi que

- le port du masque est également obligatoire à proximité des établissements scolaires ;

- l'activité des bars et restaurants est strictement réglementée pour permettre une activité la plus proche possible de la normale et garantir la santé des personnels et des clients, conformément à l’article 40 du décret du 10 juillet 2020.

- les bars doivent fermer à minuit et toute vente, tout transport et toute consommation d’alcool sont interdits à partir de 23h sur la voie publique.



"Depuis ce week-end, le contrôle systématique des mesures sanitaires et en particulier du port du masque, là où il est obligatoire, que ce soit sur la voie publique ou dans les commerces, administrations, services publics a été renforcé.



Les contrevenants sont systématiquement verbalisés, et les établissements et commerces de toute nature – y compris bars et restaurants - se verront dresser procès-verbal en cas de non-respect de leurs obligations. Ces établissements recevront de la préfecture une mise en demeure de se mettre en règle et pourront être fermés en cas de récidive."





La préfecture rappelle encore que "c’est en appliquant scrupuleusement les gestes barrière, en respectant la distanciation physique et en continuant de porter le masque, que l’épidémie pourra être contenue.



Le respect des mesures sanitaires en vigueur doit permettre d’éviter une aggravation de la circulation du virus qui obligerait à prendre des mesures générales de restrictions et de fermetures prévues par l’article 50 du décret du 10 juillet 2020"