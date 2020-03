Covid-19 - Palmentu : c'est la première fois que l'on ne fête pas l'Annonciation dans la chapelle A Nunziata

En signe de respect et en observant les règles de déplacement et mesures barrières, un membre de la communauté est venu ce mercredi matin, allumer quelques bougies en respect pour celle qui depuis la petite chapelle di a nunziata, veille sur les Palmintacci depuis le début du siècle dernier.

Reclus par la force des choses, les fidèles adressaient leurs prières pour le salut du monde et des âmes, réclamant la protection de leur sainte patronne.



Espérons que dans sa grande mansuétude, la Vierge Marie, aura entendu les suppliques qui se sont élevées jusqu’à elle et aura à cœur de veiller sur tous ceux qui ont été touchés par la maladie et protégera de ce terrible fléau, le plus grand nombre, croyants ou pas.

Plus largement ceux et celles qui en Corse, espèrent en un dénouement proche à cette situation inédite par sa gravité et ses conséquences.