Covid-19 : Les écoles et crèches d’Ajaccio bientôt équipées de détecteurs de CO2 et de purificateurs d’air

Toutefois, le maire refuse de réduire l’éducation à des enjeux financiers. « On parle souvent de l’éducation en termes de frais de fonctionnement très lourds, moi je pense que c’est un investissement sur l’avenir. Nos enfants que nous formons en tant que citoyens et en tant qu’élèves, c’est un investissement sur l’avenir. »



D’ailleurs, au-delà de ces équipements, la Ville indique avoir réalisé pour cette rentrée des investissements « massifs » dans les écoles et crèches, « pour faire en sorte que la capacité d’accueil soit la meilleure possible ». « Il y a eu deux années scolaires particulièrement compliquées, les collectivités ont leur rôle et leurs responsabilités. L’éducation doit être une priorité absolue. » conclut Laurent Marcangeli.