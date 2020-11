Covid-19 - Les artisans de la Strada di l'artigiani de Balagne se mobilisent

Ils étaient plus d'une douzaine d'artisans affiliés à la Strada di l'Artigianu a investir samedi les quatre parkings des supermarchés de Calvi et de l'Ile-Rousse avec pour objectif de se faire connaître en distribuant des brochures recensant leurs boutiques et ateliers sur toute la microrégion de la Balagne.

" Nous voulons faire savoir que nous existons et que nous ne sommes pas là uniquement pour les touristes" commente un artisan en posant une brochure sur le pare brise d'une voiture sur le parking de Super U Calvi.





Créatrice et décoratrice sur verre à Calvi, Virginie Torelli explique les raisons de cette démarche auprès de la population:

" Dans cette période très difficile de restriction sanitaire, nous ne pouvons exercer notre activité comme nous le souhaitons. Nos ateliers et magasins sont fermés, nous sommes privés de nos traditionnels marchés de Noël. Dans ce contexte, il était important d'avoir une meilleure visibilité. Nous avons donc décidé de ne pas rester comme ça à attendre en investissant les parkings des supermarchés de notre microrégion de Balagne pour distribuer des brochures de notre association de la route des savoir-faire de Balagne qui recense les ateliers et boutiques de nos artisans et producteurs locaux.

Le choix des supermarchés pour mener ces actions ne sont pas innocents. Les propriétaires de ces grandes surfaces ont toujours été en effet près de nous, ils nous soutiennent tout au long de l'année".





L'association est forte d'une cinquantaine d'adhérents. Plus d'une douzaine d'entre eux se sont donc installés sur les parkings Leclerc et Casino de l'Ile-Rousse, Super U et Casino de Calvi.

Bravant un temps glacial, il ont apposé leurs brochures sur les pare-brise des voitures et effectué une distribution auprès de la clientèle:

" Globalement cette opération s'est très bien déroulée. Nous avons reçu un accueil très favorable de la part de la population et de nombreux messages d'encouragement. Comme je l'ai dit, il était important à travers cette mobilisation de mieux nous faire connaître, d'avoir une meilleure visibilité, de faire comprendre combien il est important pour notre économie de privilégier les circuits courts et par la même occasion de valoriser notre savoir-faire. Nous voulions aussi montrer que nous sommes solidaires de l'ensemble des petits commerces. Nos productions ne sont pas exclusivement réservées au tourisme.

Il est certain qu'avec nos ateliers et boutiques fermés et cette privation de marchés forains l'absence de trésorerie se fait durement ressentir et que ceci impacte notre production. Les mains sont là pour fabriquer mais les caisses sont vides pour acheter la matière première.

C'est sur que nous attendons avec impatience les annonces mardi prochain du président de la République, en espérant que celles-ci soient favorables et que nous puissions profiter de cette période de Noël pour relancer notre activité.

Je remercie tous ceux qui ont participé à l'opération. Nous renouvellerons cette expérience au début du mois de décembre".