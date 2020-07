Covid-19 : Le port du masque dans les lieux publics clos obligatoire "dès la semaine prochaine"

Le calendrier s'accélère et la date du 1er août, avancée le 14 juillet par Emmanuel Macron pour rendre obligatoire le port du masque dans les lieux publics clos, est donc révolue.

ce jeudi matin lors de son discours de politique générale devant les sénateurs, le Premier Ministre Jean Castex a annoncé vouloir anticiper la mesure et la rendre obligatoire dès la semaine prochaine.

Cette annonce intervient alors que la situation est jugée « problématique » en Mayenne et que des « signaux faibles » de retour de l’épidémie apparaissent en Ile-de-France.