Covid-19 - Le masque pour tous et partout dès 11 ans en Haute-Corse

Depuis ce vendredi et jusqu'au mardi 1er décembre au moins, à l'instar des dispositions prises en Corse-du-Sud, le préfet de Haute-Corse a signé un arrêté au terme duquel "le port du masque est obligatoire pour les personnes de onze et plus, dans tous les espaces publics des villes et des villages de Haute-Corse".

Le même arrêté précise que " le port du masque est obligatoire en toutes circonstances, le fait de manger, boire ou fumer n'est pas compatible avec cette obligation."



Mais cette obligation ne s'applique pas aux personnes en situation de handicap munies d'un certificat médical justifiant de cette dérogation et aux personnes pratiquant une activité physique au titre de la course à pied ou à vélo"