Covid-19 - Le Festival "Les Nuits Med" reporté. Le même sort réservé à de nombreuses manifestations culturelles

Le Festival Les Nuits Med di u filmu cortu prévu initialement du 25 mars au 11 avril est reporté, à défaut d’être annulé. La 13édition de ce festival de court métrage itinérant qui devait passer par Ajaccio, Bastia, L’Île Rousse ou encore Porto-Vecchio devra trouver d’autres dates, une fois la crise sanitaire terminée.La reprise parisienne du Festival fixée au 16 avril au cinéma le Max Linder, sur les Grands Boulevards, est également repoussée. Joint par téléphone, Alix Ferraris, le directeur des Nuits Med confirme : « Nous n’avons évidemment pas le choix, il faut repousser le Festival et les différentes manifestations qui étaient prévues sur les semaines à venir. » Il poursuit, soucieux de garder le lien et de faire vivre son association culturelle Diffusion KVA : « Nous étudions cependant la possibilité de proposer une première séance de travail à distance pour les lauréats de la 9e résidence scénaristique MED IN SCENARIO que nous organisons chaque année en partenariat avec France Télévision. Nous envisageons d’organiser la toute première session virtuelle Talents en Court in Corsica/Mediterraniu. »Également ambassadeur de La Fête du Court sur la région Corse, Alix espère pouvoir reporter des séances prévues à cette occasion comme celles à destination des scolaires ou la cession de Musique à l’image prévue ce samedi 28 mars au Fogata, en partenariat avec Les Rencontres de Calenzana, Lisula cineMusica et le Festival de Lama. En attendant, cet évènement national évolue et devient La Fête du court à la maison, permettant, sur simple inscription de voir et revoir une très belle sélection de courts métrages ( http://www.lafeteducourt.com/ ).