Covid-19 : La vaccination se déplace à Girolata

La vaccination se déplace dans les communes les plus reculées. Le 28 juillet dernier, la gendarmerie de Corse, en coordination avec l’ARS, l’équipe médicale du Pôle Santé de Cargese et la municipalité d’Osani ont œuvré pour une opération de vaccination « déportée » dans le hameau de Girolata sur la commune d’Osani. L’endroit, très isolé n’est accessible qu’à pied ou en bateau. Les équipes de la brigade nautique d’Ajaccio et de Cargèse ont ainsi transporté un docteur et une infirmière du Pôle Santé de Cargese vers le hameau par voie maritime pour répondre à la demande des 39 candidats à la vaccination contre la Covid.