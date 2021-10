Covid-19 : La situation sanitaire se dégrade en Corse, vigilance pour la Toussaint

Le taux d’incidence régional enregistré en Corse ce vendredi 29 octobre est de 63 cas pour 100 000 habitants, bien au-dessus du seuil d’alerte de 50. "Ce taux est également en augmentation chez les plus de 65 ans. On note une diminution du taux de dépistage qui laisse suggérer une sous-estimation du taux d’incidence." indiquent l'agence régionale de la santé de Corse et la préfecture dans un communiqué dans lequel invitent les Corses "à la plus grande vigilance en respectant strictement les mesures barrières, même vaccinées, pour limiter la propagation du virus et ainsi protéger les plus fragiles."





Porter le massique même si on est vacciné



En effet, selon les autorités sanitaires, les enquêtes contact-tracing réalisées auprès des personnes positives sur l'ile montrent que les contaminations se font essentiellement en famille ou entre amis et surtout dans des lieux clos. "La semaine de la Toussaint qui arrive est l’occasion de se retrouver en famille, entre amis, de garder ses petits-enfants. Ces moments conviviaux ne doivent pas faire oublier que le virus est toujours là. Ainsi, même si c’est difficile, la distanciation physique, le lavage des mains et le port du masque doivent être respectés, surtout pour les personnes les plus âgées, même au domicile, et même si l’on est vacciné."





Le relâchement des gestes barrières fait revenir les autres virus de l’hiver



Les virus hivernaux refont leur apparition cette année avec le relâchement constaté des mesures barrières (gastro entérites et bronchiolites font leur retour en force). " Les gestes barrières sont un bouclier de protection contre tous les virus de l’hiver et efficaces pour limiter la transmission de nombreuses maladies." précise l'ARS 'Ils doivent être intégrés dans nos vies de façon durable et permettent, facilement, de protéger notre entourage. Gardons la bonne habitude du lavage très régulier des mains et aérons régulièrement les locaux. Ces gestes peu coûteux individuellement ont un impact très important sur la collectivité."