Covid-19 - L'appel de détresse d'un Calvais bloqué en République Dominicaine

Il est 12h30 ce samedi 21 mars lorsque nous recevons un appel désespéré d'un Calvais qui se trouve bloqué en raison du Coronavirus en République Dominicaine.

" Comme beaucoup de Corses, je me retrouve bloqué en République Dominicaine où j'avais pris la décision il y a un mois de séjourner après une délicate opération du cœur. Avec l'autorisation du corps médical et sous certaines conditions, avec un traitement approprié, j'ai donc décidé de m'installer dans un petit village à Osua qui se trouve à 4 heures de l'aéroport international Las Américas à Saint Domingue.

Mon retour est prévu pour ce lundi 23 mars en soirée avec une arrivé à Paris le mardi et un retour vers Calvi le mercredi.

En raison du Coronavirus et de toutes les mesures mises en place j'ai souhaité anticiper ce retour.

Malheureusement j'ai appris qu'il n'était pas possible de partir ni avant, ni le jour prévu car Air France et Air Caraibes ont annulé tous leurs vols. De plus, le vol Paris-Calvi n'étant plus assuré par Air France mais Air Corsica on me demande de régler un supplément de 246€, chose que j'aurais faite si j'avais pu regagner la France, ce qui n'est pas le cas".





Antoine Buttafoghi précise que pour se rendre à l'aéroport de Saint Domingue, soit 4 heures de route, cela a un coût et qu'en l'état cela ne servirait à rien. Et de poursuivre:

" Si besoin, je suis prêt à me rendre en Martinique ou Guadeloupe pour prendre un vol, mais pour l'heure je n'ai aucune garantie et je commence à angoisser d'autant que j'ai sept médicaments à prendre par jour et que je n'ai aucun stock d'avance.

Aussi, c'est un appel désespéré que je lance aux autorités et plus particulièrement à celle de la Collectivité de Corse pour m'aider à sortir de cette situation angoissante. De plus, je ne suis pas le seul Corse à me retrouver dans cette situation actuellement en République Dominicaine"..



Antoine Buttafoghi compte sur ces soutiens pour que le cauchemar qu'il est en train de vivre, à plusieurs milliers de kilomètres de son île, cesse au plus vite.