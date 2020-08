Covid-19 - Gabriel Attal, en déplacement à Ajaccio : "Il y a aujourd’hui une reprise en France"

« On constate qu’il y a aujourd’hui une reprise en France » déclare Gabriel Attal sur le marché d’Ajaccio ce mercredi 12 août. Face à cette situation, le Gouvernement souhaite durcir les mesures visant à faire respecter les gestes barrières : « Hier, le premier ministre a annoncé que nous allions renforcer l’obligation sur le port du masque en étendant les zones où il est obligatoire, et en organisant des contrôles avec les forces de police et de gendarmerie pour vérifier que le port du masque est bien respecté ».Va t-on vers une généralisation du port du masque dans tous les lieux publics ? « Par principe on n’exclut rien » indique Gabriel Attal, « on se fonde sur l’évolution de la situation sanitaire ». Si sur le marché d’Ajaccio, où le port du masque est obligatoire depuis ce week-end, les mesures sanitaires semblent plutôt bien acceptées par les habitants, le secrétaire d’État prévient : « Il faut rester vigilant ».Une vigilance qui passe également par une politique de tests plus adaptée. Or, de nombreux professionnels de santé regrettent un délai d’attente trop long entre la prise de rendez-vous et le test, qui peut être propice à la contamination. Sur ce point, le porte-parole du Gouvernement annonce une nouvelle doctrine de tests : « Désormais, ceux qui sont symptômatiques sont prioritaires et doivent faire leurs tests dans les 24 heures et avoir les résultats dans les 24 heures suivantes ».Parce que le contrôle des flux de personnes est capital dans la lutte contre la reprise de l’épidémie, les ports et aéroports de l’île se sont équipés depuis un mois d’un système de prise de température. Un dispositif de contrôles systématiques unique en France, comme l’explique Laurent Poggi, directeur des concessions aéroportuaires de Corse-du-Sud à la chambre de commerce et d’Industrie : « Ce dispositif est composé d’un premier champ de vision de caméras thermographiques qui scannent l’ensemble des flux des passagers à l’arrivée, et en fonction de la température décelée, si elle est supérieure à 38 degrés, on propose au passager de subir un second test individuel avec un themomètre laser ». Si à l’issue du deuxième contrôle la température est supérieure à 38 degrés, un document d’information est remis au passager, l’incitant à se faire dépister. À ce jour, sur 100 000 passagers, moins de 1% aurait affiché une température supérieure à 38 degrés.« C’est un dispositif qui me semble non seulement efficace, mais aussi qui permet de donner confiance, de montrer que quand on vient passer ses vacances en Corse, on arrive dans un territoire où toutes les mesures sont mises en place pour faire en sorte que les risques soient les moins importants possibles » salue Gabriel Attal. « C’est bon pour la santé et c’est bon pour l’économie locale » conclut-il.