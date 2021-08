Covid-19 - Gabriel Attal annonce les nouvelles mesures gouvernementales à Ajaccio

Les Ministres avaient prévu de se revoir d’ici deux semaines, la situation sanitaire en a décidé autrement. Ainsi, et compte tenu d’un contexte délicat, un Conseil de Défense sanitaire et un Conseil des Ministres, le tout en visio-conférence se sont tenus ce mercredi matin. Avec un ordre du jour plutôt chargé. Au lendemain de sa visite à Nice, c’est à Ajaccio où il en vacances, que Gabriel Attal, porte-parole du Gouvernement a organisé un point-presse officiel afin de revenir sur ces deux Conseils tout en évoquant les décisions actées par le Chef de l’État et les Ministres.

Depuis la Préfecture de Région, à Ajaccio, le Secrétaire d’État auprès du Premier Ministre les a relayées une à une. Avec, en guise de préambule, l’hommage réitéré au Père Olivier Maire, assassiné lundi à Saint-Laurent-Sur-Sèvres.

Le porte-parole du Gouvernement a, ensuite décliné les différentes mesures prises pour lutter contre la propagation du virus. En évoquant, dans un premier temps, un état des lieux plutôt inquiétant. « Après une hausse exponentielle ces dernières semaines, souligne-t-il, le nombre de contaminations est sur un « faux-plat » assez haut tout de même avec une moyenne de 25 000 contaminations par jour. La décrue est loin de s’amorcer et les hôpitaux commencent en certains endroits à saturer. On note une hausse de 15 % depuis une semaine et 30 % de personnes en plus dans les services de réanimation. Par ailleurs, la situation en région PACA, Occitanie, Nouvelle Aquitaine et Corse est préoccupante, le taux d’incidence est supérieur à 500/100000 habitants et le plan blanc a été mis en place. La situation est, certes, tendue, mais nous avons des motifs d’espoir... »



« Le choix de la protection empêchera le pays de se fermer de nouveau »

Le premier concerne la vaccination. Sur ce point, Gabriel Attal s’est voulu rassurant. « 45 millions de personnes ont été à ce jour, vaccinées, poursuit-il, dont 8 majeurs et 9 personnes de plus de 65 ans sur 10. Le choix de la protection empêchera le pays de se fermer de nouveau... »

Le point suivant, qui faisait polémique bien avant son application à partir de lundi, concerne la mise en vigueur du pass sanitaire. « Ce pass, rappelle le porte-parole du Gouvernement, c’est la vie qui continue et qui évite le confinement. Il est certes restrictif mais il nous faut apprendre à vivre avec le virus et trouver le juste équilibre entre protection et liberté. Nous sommes dans une semaine de rodage et d’accompagnement plus que de sanctions mais nous n’allons pas, non plus, travailler à la carte. Nous dresserons un premier bilan fin août afin d’aider, si le besoin s’en fait sentir, les commerçants dont les chiffres d’affaires seraient impactés par cette mesure. Il est important, dans cette course contre le virus, d’accroître notre vigilance d’un cran. »





Fin de la gratuité des tests à compter de la mi-octobre

Concernant les décisions importantes qui ont été prises, la sécurisation des frontières afin de freiner l’accès du virus (100 % des voyageurs seront contrôlés par tests antigéniques), l’application, par les préfets de Région où le taux d’incidence dépasse les 200/100000 habitants, du pass sanitaire dans les centres commerciaux de plus de 2 0000m2, une offre de tests disponible à proximité des lieux les plus fréquentés, la vaccination au plus près des habitants. « Une stratégie pour laquelle nous comptons mobiliser les collectivités locales, associations, sécurité publique, pompiers...Et favoriser la vaccination des mineurs en mettant en place des structures près des établissements scolaire. Actuellement, 47 % des mineurs ont reçu une première dose. »

Autre point, toujours polémique, la fin de la gratuité des tests à compter de la mi-octobre. « En conformité avec l’allocution du Président de la République en date du 12 juillet... »

Enfin, dernier point, sans doute le plus délicat, la situation Outre-Mer. « Une situation très grave dans les Antilles, un taux d’incidence de 1200/100000 habitants et 1900/100000 habitants en Martinique et Guadeloupe, un habitant sur 50 est positif, la situation des hôpitaux est critique. Le confinement strict a été décidé. Le service de santé des armées a été mobilisé et 230 soignants sont partis de la Métropole pour apporter leur soutien. Seulement, un quart de la population est vaccinée, c’est trop peu ! Le vaccin est le seul moyen de reprendre le contrôle de l’épidémie. Par ailleurs, nous restons vigilants dans les autres territoires Outre-Mer, notamment la Réunion ou la Polynésie Française où l’état d’urgence sanitaire entre en vigueur ce 12 août... »

Des mesures d’ensemble appelées à conserver le contrôle sur l’épidémie du virus. Concernant la Corse, si la situation reste préoccupante, le taux de vaccination est en hausse (75 % de la population) et pourrait inciter à un optimisme relatif. «On avance au coup par coup à travers une stratégie bien définie, explique Pascal Lelarge, Préfet de Région, il est important de se vacciner. Si la situation n’évolue pas dans le sens souhaité, nous aviserons... »

La course contre l’épidémie du virus se poursuit...