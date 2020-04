Covid-19 : Femu a Corsica va mobiliser 35 000 euros

"Dans le cadre de cette crise sanitaire sans précédent liée au Covid 19, chaque composante de la société insulaire doit, à sa place, et selon des modalités qu'elle choisit, contribuer à l'effort de solidarité envers le monde médical, les médecins et tous les personnels soignants hospitaliers ou libéraux qui sont en première ligne pour tenter de sauver et guérir les personnes atteintes du virus.

Dans ce contexte et dans le droit fil de ce positionnement, Femu a Corsica, au travers de la contribution du Parti, de celle des élus du Groupe à l'Assemblée de Corse, des deux députés à l'Assemblée Nationale, et du député européen sur la base de leurs émoluments, va mobiliser 35 000 euros.

Les sommes versées feront l'objet :

Pour partie, d'une affectation réalisée en concertation étroite avec les personnels soignants et le monde médical. Ceci, pour être au plus près des besoins issus de la phase d'évolution de l'épidémie, et de l'anticipation nécessaire liée à la suite (tests et traitement) ;

Pour autre part, serviront à l'acquisition de 20 000 masques, qui seront eux diffusés auprès des infirmiers et médecins libéraux des villes et de l'intérieur, ainsi qu’aux personnels des services d'aide à domicile, et dans les EPHAD.

In stu mumentu di lotta per mantene a vita è impedisce u sparghjimentu di u Covid 19, siamu tutti uniti è sulidarii."