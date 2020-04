Covid-19. Femu a Corsica : "Les perspectives et mesures annoncées ne paraissent pas à la hauteur de la catastrophe"

Il y a une sérieuse contradiction à considérer qu'il faut "changer" à commencer par "soi-même" et ne pas appliquer tout de suite les préceptes du changement, notamment et surtout après le fait que l'État ait totalement manqué de moyens et d'anticipation face à la naissance de cette crise. Or, sur le plan de la gestion de crise sanitaire, il n'y a pas de changement de méthode ; juste un discours sur la forme plus empathique, mais qui détourne une nouvelle fois la responsabilité de l'échec éventuel de la lutte sur les citoyens, coupables de ne s'être pas bien confinés au 11 mai si la période de confinement individuel devait être reconduite.

A cela s'ajoute le flou artistique sur la garantie effective des moyens en masques au 11 mai et l'introduction surréaliste du débat sur la traçabilité liée à l'application Stop Covid, totalement inacceptable à ce stade d'incertitudes.





Sur le plan économique, bien que des mouvements de lignes s'opèrent en termes de soutien aux entreprises, notamment la perspective de l'exonération de charges pour les entreprises touristiques ou l'augmentation du fonds social et des entreprises éligibles, les perspectives et mesures ne paraissent pas à la hauteur de la catastrophe annoncée, avec une précarisation galopante en sortie.

L'hyper spécialisation actuelle de la Corse à l'activité touristique et le ruissellement de l'ensemble des secteurs qui en découle crée un choc immédiat plus profond qu'ailleurs d'autant plus que les perspectives annoncées par l'allocution du Président démontre qu'il y aura une saison blanche. Or, les répercussions seront très importantes.

Il convient non seulement que nous puissions fédérer très rapidement l'ensemble des forces politiques et économiques de l'île, dans le droit fil de la gestion de crise pilotée par le Président du Conseil Exécutif de Corse pour non seulement définir et obtenir les moyens essentiels auprès du Gouvernement, à l'amortissement du choc terrible qui s'annonce, mais aussi concevoir un nouveau modèle de développement et un plan de relance à la hauteur sur les 3 à 5 ans à venir. Chaque semaine qui passe se sont des centaines d'entreprises, petites ou grandes, qui risquent le dépôt de bilan par manque de moyens adaptés à la spécificité de notre pays, avec le corollaire en termes de pertes d'emplois.

Tant du point de vue sanitaire que sur le volet économique et social nous appelons à la mobilisation.





Nous appelons le Conseil Exécutif de Corse à créer les conditions de la fédération des acteurs pour d'une part, permettre une gestion de crise sanitaire adaptée à notre territoire, et la définition de moyens d'accompagnement de la crise économique et sociale à la hauteur de la situation historique qui s'annonce.