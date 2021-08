Covid-19 : En Corse, le taux d'incidence baisse mais les hospitalisations augmentent

Sur la période du 1

Pour la deuxième semaine consécutive, le taux d’incidence est en baisse en Corse, selon les données publiées par Santé Publique France ce mercredi 18 aout . Alors qu’il s’élevait à 630 sur la semaine du 2 au 8 août, il est descendu à 510 pour la semaine du 9 au 15 août. Cet indicateur, qui détermine le nombre de cas positifs sur les 7 derniers jours pour 100.000 habitants, reste cependant bien plus élevé qu’au niveau national où, en hausse constante et lente, est de 245 pour 100.000 habitants.9 au 15 aoûtle variant Delta représentait 99,1 % selon les données fournies par Santé Publique France dans le bulletin Veille Hebdo des prélèvements criblés pour cette mutation. "La proportion de mutation L452R observée est de 99,7 % en Corse-du -Sud, et de 98,5 % en Haute-Corse." - indique le communiqué qui précise que la semaine dernière 45 628 résidents corses ont été testés par RT-PCR ou test antigénique et, parmi ceux-ci, 1 758 étaient positifs.A l’inverse du taux d'incidence, les admissions à l'hôpital à cause du coronavirus augmentent dans les hôpitaux de l'ile. 18,2 % des patients hospitalisés à cause du Covid sont en réanimation. En tout, ce mercredi 18 aout, 88 personnes étaient hospitalisées en Corse, dont 16 en réanimation ou soins intensifs, contre les 30 malades hospitalisés il y a un mois, le 19 juillet dernier, comme l'indique le graphique du site de la collectivité de Corse, covid-19.corsica Au total six atteints d’une forme grave de la Covid-19 ont été transférés avec des évacuations sanitaires dans des hôpitaux bretons et à Marseille.