Covid-19 : En Corse, le recul de la 7e vague se confirme malgré une circulation virale élevée

Si a bataille contre le Covid-19 est loin d'être finie et les infections au virus restent encore fortes en Corse, la situation semble s'améliorer.

Selon le dernier bulletin de l'ARS Corse publié ce jeudi 4 aout le taux d'incidence régional est actuellement à 765, soit une baisse de 19% en une semaine. Entre le 25 et le 31 juillet 2022, 2 672 Corses ont été testés positifs au virus.



Toujours plus de variants BA.4 et BA.5

Les données de criblage confirment la hausse de la présence de la mutation en position L452Ê- en Corse, en lien avec l’augmentation de certains sous-lignages d’Omicron, dont BA.4 et BA.5.

Cette proportion semble légèrement supérieure à celle retrouvée au niveauÊ national (89,0 %).



Hospitalisations en hausse

Les nouvelles admissions à l'hôpital augmente par rapport à la semaine dernière avec 51patients, mais le chiffre baisse en réanimation avec 7 malades. Ce jeudi 4 aout, ce sont 71 malades qui sont hospitalisés sur l'ile avec une moyenne d'âge de 75,3 ans, dont 8 sont en réanimation.



Quatre décès sont à déplorer.



Vaccination

67,6 % de la population corse a reçu au 1er aout un schéma initial complet et 50,8 % a reçu une première dose de rappel.