Covid-19 : En Corse le couvre-feu ne devrait pas être avancé à 18 heures le 2 janvier

"Ce que nous écartons, c'est l'idée du confinement. Nous ne voulons pas confiner à ce stade : ni un confinement généralisé ni un confinement local", c'est ce qu'a déclaré, ce mardi 29 décembre, le ministre de la Santé lors d'une prise de parole au 20 heures de France 2 après le conseil de défense qui c'était tenu dans la journée.

Mais quatre régions du Pays présentant des taux d’incidence forts et une situation épidémique à fort risque inquiètent le Gouvernement : le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Provence-Alpes-Côtes-d’Azur. "20 départements de ces régions font ainsi l’objet de toute notre vigilance." - a souligné le ministre qui a annoncé que dans ces départements, si la situation épidémique se maintient d’ici au 1er Janvier, il sera instauré, un couvre feu à 18 heures en vigueur à partir du 2 janvier. Cette mesure, jugée tardive par certaines élus du grand est, a été décidée lors d'un conseil de défense mardi matin et sera mise en œuvre après concertation avec les élus, préfets et agences régionales de santé. Les deux départements corses figurent pas parmi les 20 concernés par cette mesure.

Des chiffres qui inquiètent

Au niveau national, "la pression sanitaire (...) reste élevée sur le pays. Environ 1.500 hospitalisations par jour, près de 200 en réanimation, et plusieurs centaines de morts, chaque jour, dans notre pays", a précisé le ministre Véran. "Nous sommes sur un plateau depuis environ trois semaines, avec environ 15 000 nouvelles contaminations par jour enregistrées dans notre pays (...) Nous sommes donc encore trop haut. Ça n'augmente pas, mais ça reste à un niveau très élevé".



Même si le ministre a exclu un réconfinement, il a aussi écarté une réouverture imminente des lieux culturels. "Le Premier ministre avait parlé d'une clause de revoyure au 7 janvier (...), il parait difficilement concevable à ce stade, sous réserve de l'évolution dans les prochains jours, de lever la totalité des contraintes, vous l'imaginez bien", a-t-il affirmé.