Covid-19 : En Corse le cap des 50% de primo-vaccinés est franchi

En retard d'une quinzaine de jours par rapport à la moyenne nationale, la Corse a franchi ce 15 juillet le cap de 50% de primo-vaccinés. Entamée début janvier 2021, la campagne insulaire de vaccination contre le Covid-19 connait depuis quelques temps un ralentissement. Une tendance que semble s'inverser après les annonces présidentielles qui ont relancé la dynamique vaccinale mais que selon le préfet de Corse ne suffiront pas à rattraper le retard accumulé sur l’île. Aujourd'hui selon les derniers chiffres officiels fournis par l'ARS le nombre de primo-vaccinés, qui a désormais dépassé la barre des 50% de la population corse, soit 172 295 personnes. 153 592 des insulaires (44,6%) ont complété leur cycle vaccinal.Aujourd'hui le taux de vaccination en schéma complet en Corse est de 44,6%, loin du fameux seuil de 80% décrété par le Conseil scientifique comme celui permettant d’atteindre l’immunité collective. Les autorités sanitaires espèrent convaincre Corses à se faire vacciner et la stratégie reste identique à celle dévoilée il y a quelques jours , avec deux populations particulièrement ciblées : les plus vulnérables pour éviter les formes graves, et les adultes car ils ont une vie sociale plus importante.