« Il faut s’attendre à une explosion du nombre de cas du variant Delta en Corse »

Mais au-delà de cette population, c’est l’ensemble des Corses que l’ARS invite à se faire vacciner. « Il y a un enjeu sur les adultes. La circulation du virus démarre par ceux qui ont une vie sociale plus importante » précise Marie-Hélène Lecenne. D’autant que désormais, les délais ont été raccourcis : « Si on se vaccine cette semaine, on a le schéma complet dans cinq semaines puisqu’on a réduit le nombre de jours entre première et deuxième dose ».



« On est tous fatigués, on est au bout, et on dirait merci à toute la population si elle pouvait aller se faire vacciner » lâche la pharmacienne Sandrine Leandri. Une manière aussi d’éviter le retour des restrictions, qui pourraient intervenir en cas de quatrième vague.