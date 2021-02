Covid-19 : En Corse le cap des 10 000 vaccinés a été franchi

La campagne de vaccination en Corse s’intensifie : après un début timide le 6 janvier dernier et quelques problèmes d'approvisionnement des doses, ce 4 février le cap des 10 000 vaccinés a été dépassé avec très précisément 10 568 personnes partiellement vaccinées à ce jour. Dans le détail 5203 personnes ont reçu la première dose en Haute-Corse et 5365 en Corse-du-Sud.

941 sont les Corses qui ont reçus les deux doses et qui sont donc immunisés contre le Covid-19.



Sur l'ile, comme partout en France, les personnes vaccinées à ce jour font partie des publics prioritaires : les résidents en EHPAD, l’ensemble des soignants de plus de 50 ans, les pompiers de plus de 50 ans, les aides à domicile de plus de 50 ans ou encore les personnes handicapées vulnérables prises en charge dans les foyers d’accueil médicalisés.