Covid-19 : Deux décès, trois évacuations sanitaires et 220 nouveaux cas ce vendredi en Corse

Les chiffres liés à l'épidémie de coronavirus sont toujours en hausse sur l'ile qui enregistre ce vendredi 13 aout 220 nouveaux cas positifs, 116 tests positifs en Haute-Corse et 104 en Corse-du-Sud. Sur l'ile le taux de positivité sur les 7 jours glissants est de 5,2%.En Corse, le nombre de malades hospitalisés continue de grimper : ils sont désormais 87, dont 5 nouvelles admissions recensées en 24 heures. En soins critiques, on compte 18 personnes contre 11 à Bastia et 7 à Ajaccio. La moyenne d'âge en réa baisse toujours plus et se stabilise à 58,2 ans. En soins conventionnels la moyenne d'âge des patients est de 62,8 ans.Ce vendredi on déplore deux victimes supplémentaires du Covid. Il s’agit de deux hommes : le premier âgé de 73 ans et hospitalisé à Bastia, le deuxième âgé de 93 ans était résident d’un Ehpad. Le nombre des victimes corses depuis le début de la crise sanitaires est de 248 personnes.Le 65% des Corses soit 224 104 personnes ont reçu au moins une première dose d'un vaccin contre le Covid. Le nombre de vaccinés en schéma complet est de 188 593 soit le 54,7% des insulaires .