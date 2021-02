Covid-19 : Deux décès supplémentaires en Haute-Corse, un nouveau cluster en Corse-du-Sud

Les deux décès concernent un homme de 87 ans et une femme de 85 ans, ce qui porte le total des victimes de la Covid-19 à 159 sur l'ile depuis le début de l'épidémie.

Ce mardi 59 personnes étaient toujours hospitalisées en Corse - 3 de plus que la veille - et pas moins de 70 cas positifs aux tests RT-PCR et TRA ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures.



Ce mardi 9 février 6 personnes sont toujours en réanimation en Haute-Corse.



Enfin, un nouveau cluster a été enregistré dans une communauté religieuse de Corse-du-Sud

Sur le plan de la vaccination l'ARS indique que 13 085 premières doses ont été injectées et que 1 716 personnes ont reçu une seconde injection.