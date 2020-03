Covid- 19 - Corse-du-Sud : un service de portage de médicaments à domicile

Comment cela fonctionne?

Le patient appelle son pharmacien et lui fait part de son impossibilité de se déplacer. Ensuite, le pharmacien contacte la Protection Civile sur la ligne dédiée qui se chargera de déposer les médicaments au domicile du patient.



Ce service est entièrement gratuit et assuré par les bénévoles de la Protection Civile de Corse en accord avec l’agence régionale de santé et avec l’appui du syndicat des pharmaciens de Corse-du-Sud.





Ce service est effectif dès ce lundi 23 Mars 2020 et jusqu’à nouvel ordre. Les livraisons auront lieu du Lundi au Vendredi de 8 à 12 heures.

Une demande de portage effectuée la veille sera livrée le lendemain dans la matinée.

Ce service est disponible dans toutes les communes de la CAPA dans un premier temps, et pourra s’étendre en fonction de la demande.