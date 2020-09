Covid-19 : Air Corsica suspend ses vols avec la Belgique

Après l'Allemagne et la Suisse, c'est la Belgique qui classent la Corse en zone rouge. Ce 15 septembre les autorités belges ont décidé d'interdire les voyages en direction de l'ile, saufs déplacements essentiels, et demandent une vigilance accrue aux ressortissants que au retour de ces départements classés en rouge devront observer une quatorzaine et se soumettre à un test PCR obligatoire.



En consequence de cette décision du gouvernement belge, Air Corsica a annoncé sur les réseaux sociaux la suspension de ses vols à compter du 21 septembre à destination de l'aéroport de Bruxelles-Charleroi.