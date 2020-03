Covid-19 - A Porto-Vecchio le maire module la taxe de séjour afin de soutenir le secteur touristique

"En parallèle à la crise sanitaire qui est au cœur de mes préoccupations, j’ai engagé avec nos partenaires une réflexion pour anticiper et combattre les effets de la crise économique dans laquelle nous sommes déjà entrés. Le secteur touristique, qui est le moteur de notre activité économique, se prépare déjà à affronter une saison sinistrée.

Tout doit être envisagé et engagé pour soutenir nos hôteliers, restaurateurs et commerçants, ce qui passe dans l’immédiat par le renforcement de leur trésorerie" écrit notamment le maire de Porto-Vecchio.





"En attendant de développer avec la commune et la communauté de communes des initiatives plus puissantes, j’ai demandé aux services fiscaux de ne pas appeler les avis de taxes de séjour non encore honorés.

Je souhaite également que l’appel de la taxe de séjour des 3 prochaines années bénéficie d’un décalage d’une année.

Les hébergeurs n’auront pas ainsi à reverser le produit de la taxe de séjour durant les 18 mois à venir. Ces sommes viendront ainsi directement soutenir leur trésorerie" précise t-il dans le communiqué largement diffusé ce dimanche après-midi.



Autre disposition imaginée par le maire de Porto-Vecchio : l'abandon de la taxation forfaitaire.

"Dès aujourd’hui, je m’engage également à ce que la taxation forfaitaire soit abandonnée pour l’année à venir afin de ne pas prendre en compte l’avant saison touristique qui s’annonce inexistante.

Chacun doit savoir que la taxe de séjour est payée par nos visiteurs, c’est pourquoi elle participe à l’enrichissement de notre territoire.

Non incluse dans l’affichage des prix, elle ne pénalise pas la compétitivité de notre destination.

Collectée par les hébergeurs au profit des collectivités locales, elle a pour vocation de soutenir l’attractivité de notre territoire."

Aujourd’hui je souhaite qu’elle participe également au soutien financier direct de notre tissu économique touristique, en soulageant la trésorerie des entreprises du secteur".