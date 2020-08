Covid-19 : A Corte, un dépistage massif pendant trois semaines en septembre

Au début du mois de septembre se tiendra une vaste campagne de dépistage à Corte. Celle-ci s'étalera sur trois semaines et visera à tester massivement la population étudiante. Xavier Poli, le maire de la cité paoline est à l'origine de cette initiative. "Avec l'arrivée massive de près de 5 000 étudiants, les touristes qui sont toujours là et les locaux il fallait que la ville puisse tester massivement.", explique-t-il.





L'ARS, l'Université de Corse, le Crous de Corse, le centre hospitalier de Corte ainsi que la mairie se sont donc assis autour d'une même table pour acter cette campagne. Pour le moment, les lieux exacts de dépistages ne sont pas établis mais il semblerait qu'il se face dans le centre ville, vers le stade et à l'Université de Corse afin de mailler l’ensemble du territoire.

Le Crous de Corse a proposé son local, "A casa studientina", pour effectuer les prélèvements. "Il faut que cette opération soit efficace et qu’elle soit donc près des étudiants. D'où notre décision de prêter les locaux.", raconte Marc-Paul Luciani, le directeur du Crous de Corte.





Ces tests, sur la base du volontariat, seront proposés aux étudiants, une population qui ne participe habituellement que très peu aux dépistages. Cette campagne à pour but de rassurer les habitants pendant cette période de recrudescence de l'épidémie. En fonction de l’évolution du virus, le maire de la ville on pourra être amener à le refaire.