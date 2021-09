Covid-19 : 9 000 adolescents corses ne sont pas vaccinés

À deux jours de la rentrée scolaire, 9 000 adolescents sur l’île, entre 12 et 17 ans, ne sont pas vaccinés. La directrice de l’ARS Marie-Hélène Lecenne rappelle les chiffres. « En Corse, le taux de couverture vaccinale de cette tranche d’âge est de 55,7 pour la première dose, et de 41,5 pour un schéma complet ». Avec une différence notable entre les deux départements. En Corse-du-Sud, 69,7% des adolescents ont reçu une première dose et 53,8% possèdent un schéma complet. En Haute-Corse, ils ne sont respectivement que 44,1% et 31,2%. Des chiffres qui n’étonnent pas Marie-Hélène Lecenne : « Le niveau de contamination durant l’été explique qu’il y a moins de candidats en Haute-Corse, ils seront concernés dans un délai de deux mois après la maladie ».



Afin de convaincre les récalcitrants, la directrice de l’ARS insiste sur la nécessité du vaccin : « Nos démonstrations mettent en avant non seulement l’impact de la vaccination de cette classe d’âge sur l’ensemble de la population mais on augmente aussi le bénéfice individuel ». Une manière de faire passer un message aux adolescents : il s’agit de protéger les autres mais aussi de se protéger soi-même.