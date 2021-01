Covid-19 : 84 nouveaux cas et toujours plus de patients hospitalisés ce mercredi en Corse

L'épidémie de Covid-19 continue de progresser sensiblement en Corse où le taux d'incidence dans la population a fait un nouveau bond en passant de 85 à 100 cas pour 100 000 habitants.

​Au niveau départemental, le taux d’incidence en Corse-du-Sud est de 65 pour 100 000 habitants, en diminution par rapport à la se- maine précédente (76 pour 100 000 habitants, soit - 14 %). En Haute-Corse, le taux d’incidence est toujours en forte augmentation (132 pour 100 000 habitants versus 94 la semaine précédente, soit + 40 %).



Le dernier bulletin publié par l'agence régionale de la santé fait état de 84 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures (38 en Corse-du-Sud et 46 en Haute-Corse) et d'un taux de positivité stable à 2,6%.



Selon les données publiées ce 27 janvier les hospitalisations sont aussi en hausse avec 54 patients hospitalisés, soit 4 de plus que la veille.

Côté réanimations aucun changement par rapport à ce lundi : 8 personnes se trouvent actuellement en soins intensifs ou réanimation à Bastia, aucune à Ajaccio.



7 189 personnes ont été vaccinée depuis le début de la campagne.