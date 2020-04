Covid-19 : 8 classes ouvertes pour les enfants des personnels soignants de Corse

Ce jeudi matin 2 avril, Julie Benetti, rectrice d’Académie s’est rendue dans trois écoles ajacciennes encore ouvertes pour des classes particulières. Elle était accompagnée pour l'occasion du maire d'Ajaccio, Laurent Marcangeli et de Josepha Giacometti, conseillère exécutive. En effet, depuis le 16 mars dernier a été mis en place un service minimum pour les enfants des soignants ou du personnel social contraint de travailler et n’ayant pas de mode de garde.



« En Corse, nous avons huit unités scolaires de ce type, six écoles et deux collèges. Nous travaillons avec l’ARS et la CDC afin de recenser les familles qui ont besoin de ce service. Je me suis rendue dans les trois établissements ajacciens, à savoir l’école des Cannes, celle de Pietralba et enfin le Collège Laetitia. Les professeurs qui travaillent le font uniquement sur la base du volontariat. Il était important d’aller à la rencontre de ces personnes afin de leur témoigner la gratitude du rectorat face au travail exceptionnel et exemplaire qu’ils accomplissent. J’ai été très touchée par l’humilité de ces professeurs qui estiment normale leur implication. Grâce à celle-ci, ils permettent et favorisent le travail des personnes qui luttent contre la maladie. Ils sont le premier maillon de la chaine de solidarité. »



Une infirmière scolaire est également présente afin de rassurer parents, enfants et professeurs. Sur Ajaccio, une trentaine d’élèves sont concernés par ses classes exceptionnelles qui alternent entre l’apprentissage, les activités sportives mais aussi le divertissement. Les salles réquisitionnées pour l’occasion sont grandes et les différents groupes travaillent en petits effectifs avec cinq enfants entre 3 et 6 ans et de huit à dix au-delà de 6 ans. Cela permet de respecter les consignes de sécurité. Malgré leur jeunes âge, les enfants comprennent bien les gestes barrières et les distances et demeurent épanouis malgré les conditions exceptionnelles.