Covid-19 : 692 nouveaux cas confirmés et 1 décès en une semaine en Corse

Entre le 19 et le 25 septembre 2022 l'ARS de Corse fait état de d'une moyenne de 99 nouveaux quotidiens en Corse.

Selon l'ARS, "la circulation virale reste stable comme la semaine précédente. La file active des hospitalisations conventionnelles et celle en réanimation se stabilisent."





Situation hospitalière

L'ARS souligne que "le nombre de nouvelles hospitalisations est stable", mais qu'en revanche, "celui en réanimation augmente légèrement".

Ainsi 13 nouvelles admissions ont-elles été enregistrées au cours de la semaine dont 2 en réanimation contre 12 nouvelles au cours de la semaine précédente et aucune nouvelle admission en réanimation.

Au cours de la même semaine un nouveau décès a été enregistré en Corse.





A ce jour, 39 patients hospitalisés ont une moyenne d’âge de 77,4 ans et en réanimation-soins intensifs-soins critiques, la moyenne d'âge des 2 patients hospitalisés est de 58 ans





Enfin l'ARS indique encore qu'au plan de la vaccination, l26 septembre 2022, 66,6 % de la population corse avait reçu un schéma initial complet et 50,5 % a reçu une première dose de rappel.