Covid-19 : 61 nouveaux cas positifs et hospitalisations en hausse ce mardi en Corse

Les cas continuent d'augmenter. 61 ont été détectés en 24 heures : 28 en Corse-du-Sud et 33 en Haute-Corse. Le taux de positivité est aussi en augmentation et dépasse le 2,1%.



Quatre nouvelle hospitalisations sont signalées dans le bulletin quotidien de l'Agence Régionale de la Santé de Corse. Au total ce mardi il y a 26 personnes hospitalisées dont 12 en réanimation, , une personne de plus qu'hier : 3 en Corse-du-Sud et 9 en Haute-Corse.