Covid-19 : 60 % de Corses totalement vaccinés

La vaccination progresse en Corse. Selon les chiffres publiés ce mercredi par l'ARS de Corse, le cap des 60% d'insulaires totalement vaccinés a été franchi ce 25 aout. Au total, 208 616 personnes (60,5% de Corses) ont été vaccinées en schéma complet. Un niveau qui est néanmoins éloigné du seuil d'immunité collective estimé par les scientifiques à environ 90% avec le variant Delta. Pour ce qui est des premières doses, 233 624 personnes - soit 67,8 % de la population - ont reçu une première injection d'un vaccin.





Inciter les 12-17 ans et les étudiants à se faire vacciner



Face à la constante progression des contaminations des jeunes, les autorités sanitaires continuent la course à la vaccination, cherchant à cibler les jeunes. Sur l'ile en effet le taux d’incidence chez les 15-19 ans a atteint le chiffre record de 2 547 pour 100 000 habitants, entraînant l’hospitalisation de patients très jeunes et sans comorbidités (le plus jeune patient admis en réanimation a 17 ans). C'est pour cette raison que à 10 jours de la rentrée scolaire et universitaire l’ARS, le rectorat et l’Université de Corse ont lancé conjointement une campagne de communication "afin d’accélérer la couverture vaccinale des mineurs de 12 ans et plus et sensibiliser les jeunes collégiens, lycéens et étudiants."



A ce jour, en Corse, 50 % des 12-17 ans et 77,9 % des 18-24 ans, ont reçu une première dose de vaccin et les autorités souhaiteraient que cette tendance se poursuivre car selon eux "la vaccination constitue le moyen le plus efficace pour casser les chaînes de transmission et permettre d’envisager à terme l’allègement des mesures qui perturbent les enseignements et contraignent la vie sociale de nos jeunes."