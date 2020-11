Covid-19 : 5 nouvelles victimes en Corse

C.-V. M le Lundi 16 Novembre 2020 à 17:25

La Covid-19 a fait 5 nouvelles victimes au cours des dernières heures en Corse. Ce lundi, on déplore, effet, 1 décès et Corse-du-Sud et 4 en haute-Corse ce qui porte le nombre total de victimes à 127 depuis le début de l'épidémie souligne l'agence régionale de la Santé de Corse dans le bilan qu'elle dresse quotidiennement.