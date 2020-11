Covid-19 : 5 décès supplémentaires et 75 nouveaux cas ce jeudi en Corse

Dans son point quotidien l’Agence régionale de santé de la Corse fait état de 75 vas positifs supplémentaires au cours des 24 dernières heures : 42 en Haute-Corse et 33 en Corse du Sud.Le nombre de patients hospitalisés est stable en Corse. Ce jeudi 12 novembre 85 personnes sont hospitalisées dont 15 en réanimation en raison d'une contamination au coronavirus. Une nouvelle admission a été enregistrée au cours des 24 dernières heures .En Corse-du-Sud, à ce jour, 41 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées dont 9 en réanimation ou soins continus. En Haute-Corse, à ce jour, 29 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées dont 6 en réanimation ou soins continus.5 décès sont à déplorer depuis hier.Trois personnes dont une femme de 50 ans et deux hommes de 94 et 91 ans sont décédés à l'hôpital d'Ajaccio et deux autres personnes et EHPAD.Depuis le début de l’épidémie, 117 décès ont été recensés sur l'ile : 68 au centre hospitalier d’Ajaccio, 29 à l'hôpital de Bastia et 19 en EHPAD.