Covid-19. 45 nouveaux cas supplémentaires et deux décès : l’épidémie poursuit sa progression en Corse

Les hôpitaux et laboratoires de Corse ont encore effectué 712 tests dans dans la journée de jeudi 22 octobre 2020 : 45 se sont avérés positifs, ce qui porte à 2936 les cas positifs recensés sur l'ile.



Dans son bulletin, l'ARS de Corse indique que le virus responsable de la Covid-19 circule très activement en Corse et situation sanitaire est plus que préoccupante : entre le 14 et le 22 octobre 714 ont été recensées sur les 9769 nouveaux test réalisés.



Les hospitalisations

En Corse-du-Sud, à ce jour, 18 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées, deux de moins par rapport à hier, dont 5 en réanimation ou soins continus. Par rapport au point d’hier, on enregistre donc 3 nouvelles entrées, et 1 nouveau décès à déplorer à l’hôpital.



En Haute-Corse, à ce jour, 32 personnes atteintes de COVID-19 sont hospitalisées, une de plus par rapport à hier dont 5 en réanimation ou soins continus (-1 par rapport à hier). Par rapport au point d’hier, on enregistre un nouveau décès à l’hôpital.





Décès

Depuis le début de l’épidémie, 73 décès ont été recensés à l’hôpital : 55 au CH d’Ajaccio et 18 au CH de Bastia.



L'ARS rappelle que le respect des gestes barrières reste primordial, partout, tout le temps, et surtout dans les moments de convivialité qui peuvent être à l’origine de clusters. Il nous appartient de relayer sans cesse les messages de prévention autour de nous. L’ars de Corse lance dès lundi prochain une nouvelle campagne de communication auprès du grand public avec la diffusion d’un spot vidéo de sensibilisation.