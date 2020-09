Covid-19 : 42 cas supplémentaires en Corse et une nouvelle hospitalisation à Ajaccio

Le nombre de patients positifs testés en Corse depuis le 1er juillet atteint ce 1er septembre les 491 (353 en Corse-du-Sud, les 138 autres en Haute-Corse). 42 nouvelles personnes ont été testées positives à la Covid-19 au cours des dernières 24 heures en Corse lors des 1370 prélèvements RT-PCR effectués sur l'île. 23 l'ont été en Corse-du-Sud et 17 en Haute-Corse. Deux autres concernaient des non-résidents testés en Haute-Corse et en Corse-du-Sud.



Un nouveau patient a été admis en hospitalisation conventionnelle à l'hôpital d'Ajaccio et la personne qui se trouvait en réanimation est sortie. 4 personnes sont toujours hospitalisées en SSR (hospitalisations anciennes).



A Bastia, on n'enregistre aucune nouvelle hospitalisation au service de réanimation. Deux personnes y sont toujours et il y a encore 5 hospitalisations conventionnelles.