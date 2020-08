Covid-19 : 37 cas supplémentaires en Corse

A ce jour, on n’enregistre aucune nouvelle hospitalisation. Mais 5 patients sont toujours au centre hospitalier de Bastia (3 en hospitalisation conventionnelle et 2 en réanimation). Un patient se trouve toujours en réanimation à celui d'Ajaccio. 4 patients sont toujours hospitalisés en SSR (hospitalisations anciennes).



Concernant les clusters familiaux identifiés à Porto-Vecchio le mardi 25 août, l'ARS indique que :



"Les résultats des tests RT-PCR effectués sur les sujets contacts à risque ont révélé 4 personnes supplémentaires positives à la Covid-19. Ce qui porte à 11 le nombre de personnes testées positives et isolées pour ce cluster d’une même famille et leur cercle d’amis, résidents de Porto Vécchio."



A Tralonca, les résultats des tests RT-PCR effectués sur les sujets contacts à risque n’ont révélé aucune autre personne positive à la Covid-19 à ce jour.

Le nombre de patients positifs testés en Corse depuis le 1er juillet atteint donc 289 (221 en Corse-du-Sud, les 68 autres en Haute-Corse).