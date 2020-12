Covid-19 : 35 nouveaux cas positifs et une légère baisse des hospitalisations ce 29 décembre en Corse

Le nombre d’ hospitalisations est en légère baisse en Corse. Le bilan de l’ARS présenté ce mardi 29 décembre fait état de 16 hospitalisations en cours, dont 1 en soins intensifs ou réanimation.



A Bastia il y a 6 patients hospitalisés, aucun en soins intensifs ou réanimation. 9, dont 1 en soins intensifs ou réa, sont hospitalisés à Ajaccio.

Le nombre des nouveaux cas positifs est stable et l'ARS enregistre 35 personnes de plus au cours des derniers jours.



Aucun nouveau décès n'est à déplorer. Au total depuis le début de l'épidémie ce sont 141 personnes qui sont décédées sur l'ile, 51 depuis le mois de septembre.



Si la baisse constante des hospitalisations à cause du coronavirus est en baisse, les autorités sanitaires rappellent que la prudence est de mise.