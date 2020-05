Covid-19 -263 morts supplémentaires en 24 heures en France

Le Covid-19 a causé la mort de 236 personnes en France entre dimanche et lundi soir.



2 712 patients sont toujours admis en réanimation ce lundi. 64 personnes sont sorties de réanimation et 82 patients supplémentaires y ont été admis selon la direction générale de la santé.

Ainsi, 22 284 personnes sont toujours hospitalisées soit 285 lits occupés en moins et 523 nouvelles admissions.



La direction générale de la Santé a toutefois rappelé que les efforts des Français (gestes barrières, distanciation, port du masque, télétravail…) devaient se poursuivre pour « réussir cette nouvelle phase » car « l’épidémie est toujours active et évolutive »