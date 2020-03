Covid-19 : 21 cas supplémentaires en Corse où le cap des 100 patients a été dépassé

C.-V. M le Samedi 14 Mars 2020 à 17:22

La Covid-19 continue sa progression en Corse. 21 cas supplémentaires (14 confirmés en Corse-du-Sud et 7 en Haute-Corse) ont été enregistrés ce samedi 14 mars. Depuis le début de l'épidémie la Corse compte donc 106 positifs. 84 ont été recensés en Corse-du-Sud, 22 en Haute-Corse. Plus que jamais il importe donc de respecter les gestes simples qui permettent de préserver notre santé et celle de notre entourage

