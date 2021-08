Covid-19 : 2 morts supplémentaires et 320 nouveaux cas positifs depuis vendredi en Corse

2 personnes âgées de 89 et 98 ans sont décédées en Haute-Corse, au cours des dernières journées des suites de la Covid-19. Cela porte à 101 le nombre de personnes décédées dans le département depuis le début de l'épidémie souligne l'ARS de Corse dans son bulletin de la situation de ce lundi 23 août 2021.



Le même bulletin indique également que 320 cas positifs aux tests RT-PCR et TRA ont été enregistrées en Corse (dont 166 en Haute-Corse) depuis le vendredi 20 août dernier.



Le nombre d'hospitalisations reste, quant à lui, stable - 80 - mais augmente légèrement (+1) par rapport à la fin de la semaine dernière.

Parmi les 80 personnes hospitalisées dans les deux départements de Corse, 17 sont dans les unités de soins intensifs ou de réanimation.

L'âge moyen de ces personnes est de 59,8 ans.





Le nombre de personnes vaccinées est désormais de 232 011 personnes pour la première dose et de 204 821 en schéma complet.