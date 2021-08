Covid-19 : 2 décès supplémentaires et 315 nouveaux cas positifs en Corse

2 femmes de 83 et 90 ans sont décédées des suites de la Covid-19 ces dernières 24 heures en Haute-Corse où le nombre total de décès s'élève désormais à 94 depuis le début de l'épidémie.

Le nombre de personnes hospitalisées reste quant à lui stable à 80 comme la veille, mais il convient de retenir que 15 d'entre elles se trouvent en réanimation ou soins intensifs. Leur moyenne d'âge est aujourd'hui de 54 ans.



Le nombre de nouveaux cas positifs aux tests Rt-PCR et TRA depuis le dernier point de la situation, est de 315 : 169 ont été enregistrés en Corse-du-Sud, le reste en Haute-Corse.



A noter aussi que le taux d'incidence pour 100 000 habitants est, tous âges confondus, de 630 pour la région Corse et de 210 pour les plus de 65 ans.