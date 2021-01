Covid-19 : 106 cas positifs et hospitalisations en hausse ce mardi en Corse

L'épidémie de coronavirus continue de s'étendre en Corse. Le dernier bulletin publié par l'agence régionale de la santé fait état de 106 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures (25 en Corse-du-Sud et 81 en Haute-Corse) et d'un taux de positivité qui est passé en un seul jour de 2,4%, à 2,6%.



Selon les données publiées ce 26 janvier les hospitalisations sont aussi en hausse avec 50 patients hospitalisés, soit 3 de plus que la veille.

Côté réanimations aucun changement par rapport à ce lundi : 8 personnes se trouvent actuellement en soins intensifs ou réanimation à Bastia, aucune à Ajaccio.



5 468 personnes ont été vaccinée depuis le début de la campagne.