Covid-19 - 1 décès supplémentaire et 393 nouveaux cas positifs en Corse

Un homme de 92 ans est décédé des suites de la Covid-19 au cours des dernières 24 heures en Corse. Il s'agit de la 242.e victime depuis le début de l'épidémie

Le décès est survenu en Haute-Corse où 228 cas positifs aux tests RT-PCR et TRA ont encore été enregistrés.

En Corse-du-Sud 165 autres personnes sont dans le même cas.

Actuellement le taux de positivité calculé sur 7 jours glissantes est de 5,9%.



Si le nombre d'hospitalisations baisse légèrement par rapport à la veille ( - 4), il y a toujours 80 personnes dans les 2 hôpitaux de Corse dont 18 en réanimation et soins intensifs (8 en Corse-du-Sud, le reste en Haute-Corse).



Pour ce qui est des vaccinations 219 857 personnes - soit 3,8% de la population - ont reçu une première dose et 181 693 autres ont été vaccinées en schéma complet.