Covid-19 : 1 décès et 125 nouveaux cas ce mercredi 25 aout en Corse

Dans son bulletin quotidien l'ARS de Corse fait état de 125 nouveaux cas positifs : 60 en Haute-Corse et 65 en Corse-du-Sud. Actuellement le taux de positivité calculé sur 7 jours glissantes est de 2,7 % et il a baissé de plus d'un point par rapport à la semaine dernière.On déplore aussi un nouveau décès survenu au cours des 24 dernières heures à l'hôpital de Bastia : la nouvelle victime de la pandémie est une femme de 81 ans. Le nombre total de personnes décédées des suites du Covid-19 depuis le début de la crise sanitaire en Corse est de 256.Le nombre d'hospitalisations est aussi en constante baisse : au cours des 24 dernières heures deux patients ont quitté les hôpitaux insulaires. 71 personnes restent toujours hospitalisées dans les 2 hôpitaux de Corse dont 15, une de moins qu'hier, en réanimation et soins intensifs (7 en Corse-du-Sud, et 8 en Haute-Corse). La moyenne d’âge des patients en réanimation remonte toujours plus et est maintenant de 59,7 ans.Pour ce qui est des vaccinations, 233 624 personnes - soit 67,8 % de la population - ont reçu une première dose d’un vaccin et 208 616 autres (60,5% de Corses) ont été vaccinées en schéma complet.