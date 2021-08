Covid-19 : 1 décès, 258 nouveaux cas et 4 hospitalisations supplémentaires ce 16 aout en Corse

Le nombre de patients Covid-19 hospitalisés en Corse a poursuivi son augmentation au cours des 24 dernières heures : 4 personnes ont été admises dans les hôpitaux d'Ajaccio et Bastia portant à 88 le nombre de patients Covid (35 en Corse-du-Sd et 53 en Haute-Corse).

Les services de soins critiques, qui comptaient hier 14 malades, ont aussi multiplié les admissions et ce mardi 17 aout, 17 personnes sont hospitalisées en réanimation ou soins intensifs (8 à Ajaccio et 9 à Bastia).



Quelque 258 nouveaux cas de contaminations ont été enregistrés au cours du weekend, 142 en Haute-Corse et 116 en Corse-du-Sud. Le taux de positivité baisse encore et il est de 3,9 %;



Un nouveau décès est à déplorer sur l'ile, il s'agit d'une femme de 87 ans décédée à Bastia. Depuis le début de l'épidémie, 252personnes sont décédées en Corse des suites de la Covid dont 30 en Ehpad.



Vaccination

56,4% de la population corse est désormais vaccinée alors que 65,8%, soit 226 818 insulaires, a reçu la première injection.