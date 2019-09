Couvent de Curbara : bail emphytéotique renouvelé pour 30 ans entre la mairie et le diocèse d'Aiacciu

"Le renouvellement de ce bail est une sécurité pour la congrégation de Saint-Jean qui se doit d'engager des travaux", explique Mgr de Germay. Mais pour investir le diocèse doit être sûr de demeurer sur place. " Le bail actuel devait prendre fin dans 3 ans. Nous avons décidé d'anticiper le renouvellement, pour une durée de 30 ans".

En effet, afin que le couvent de Curbara conserve sa beauté et puisse accueillir son public avec des installations aux normes nécessaires, de nombreux travaux doivent être effectués.

"Aujourd'hui, c'est la volonté commune de restaurer le couvent, en y réalisant des travaux conséquents, qui s'est concrétisée. Et pour plus de sécurité administrative, on ne pouvait repartir qu'avec un bail emphytéotique" ajoute Paul Lions, le maire.

" Les toitures sont la priorité" précise Olivier de Germay."Les piliers du cloître ont déjà été restaurés. Le bâtiment du couvent devrait sous peu être classé monument historique. Cela permettra d'obtenir des subventions pour les travaux à venir".

Cependant, le bail emphytéotique ne comprend pas l'église, la sacristie et le clocher qui restent pleine propriété de la commune, " pour permettre d'avoir les subventions nécessaires, là où il y a urgence pour les travaux".

Ce jeudi 26 septembre Monseigneur Olivier de Germay, évêque d'Ajacio pour la Corse et Paul Lions, maire de Curbara, ont signé au couvent de Curbara en présence de nombreux élus le renouvellement du bail emphytéotique du superbe site entre le diocèse d'Aiacciu et la mairie de Curbara