Courte mais précieuse victoire du SC Bastia face à Martigues (1-0)

SC Bastia 1 - 0 FC Martigues (1-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle : bon état

Temps : beau

Spectateurs : 8353



Arbitre principal : François Letexier

But : Ducrocq (sp 45+2) pour Bastia



Avertissements :

Anzimati (63e) – Kambolo (84e) à Martigues

Akueson (64e) – Janneh (82e) à Bastia





SCB

Placide (c)– Guevara (Guidi 46e)– Bohnert – Meynadier – Akueson – Oulai (Vincebt 76e) – Ducrocq – Janneh – Boutrah (Ariss 87e) – Sebas (Aiki 76e) – Blé (Cisse 65e).

Entr. : Benoît Tavenot





FCM

Etile – Falette – Amraoui – Hadjem – Saintini (Djaha 84e) – Kembolo – Robin (Siby 61e) – Belloumou (c) (Zouaoui 75e) – Montiel (Moussiti 61e) – Ipiele (Shamal 75e) – Mendy.

Entr. : Hakim Malek





Le coup d’envoi était donné par les Martégaux qui attaquaient face à la tribune ouest, vide en raison des travaux de modernisation du stade.

La 1re chaude alerte était sur le but provençal. Un long centre de la gauche de Bohnert ne trouvait hélas pas preneur à la réception du ballon aux 6 m. (5e)

Puis c’est Oulai qui voyait son tir des 10 m détourné du pied par le gardien visiteur Etile (6e).

Et les Bastiais insistaient. Sur un centre de la gauche de Boutrah, Blé reprenait astucieusement le cuir qui frôlait le montant droit de Etile (8e). Le Sporting semblait prendre le match par le bon bout.

Si au quart d’heure de jeu, l’étreinte se faisait moins forte sur le but martégal, les Corses avaient la maîtrise du jeu.

À la 24e un tir tendu de Boutrah dans la surface obligeait Etile à se détendre. Puis, sur un centre de Sebas de la droite, Blé reprenait au 1er poteau… juste à côté du montant droit du portier visiteur (26e). Ça chauffait pour les Martégaux qui répliquaient par un essai de Kembolo qui expédiait le ballon au-dessus de la transversale du gardien corse Placide (27e). Puis Boutrah se heurtait à un arrêt réflexe de Etile au point de penalty (34e). Ça ne voulait pas rentrer pour les joueurs de Tavenot.

1re grosse occasion pour les visiteurs à la 36e. Mendy bien lancé dans l’axe par Ipiélé et seul face à Placide au point de penalty, manquait sa cible au grand soulagement des supporters bastiais. Le jeu était rapide, puisque, dans la minute qui suivait, un bolide de Sebas des 25 m faisait trembler le portier visiteur.

Dans les 10 dernières minutes de cette 1re période, les Martégaux reprenaient des couleurs et titillaient la défense corse. Mais les protégés du président Ferrandi allaient enfin ouvrir le score.

Dans le temps additionnel (45+2) au sein de sa surface, Amraoui fautait sur l’attaquant bastiais Sebas. L’arbitre n’hésitait pas et désignait le point de penalty. Ducrocq transformait le coup de pied de réparation en but d’un tir puissant sous la transversale de Etile. Avantage somme toute logique pour le Sporting. 1-0.

La dernière occasion de cette 1re période sera provençale. Mendy du pied gauche, aux 9 mètres, voyait son tir stoppé par Placide. 1-0 c’était le score, logique, à la pause.

Dès la reprise les Bastiais se montraient en verve avec une belle combinaison Bohnert, Boutrah, Blé. Las… la conclusion n’était pas au rendez-vous (48e). Les joueurs de Tavenot maîtrisaient le match, manquait la finition.

Le match était pauvre en cette seconde période, peu d’occasions à se mettre sous la dent.

Il fallait attendre la 71e pour voir l’attaquant bastiais Sebas s’échapper sur la gauche. Venu à sa rencontre, Etile annihilait ses efforts. Et nouvelle occasion gâchée à la 73e sur cette fois un centre de Boutrah de la gauche. Sebas seul face au gardien contraignait Etile à l’exploit en écartant du pied son ballon.

Son homologue Placide faisait aussi bonne garde, captant bien un tir de Zouaoui des 20 m (76e).

Fin de match crispante pour les acanitti, les Bastiais ne parvenant pas à tuer le match et les Martégaux poussant pour égaliser.

Les 5 minutes de temps additionnel ne changeront rien au score. Logique victoire du Sporting 1 -0.