Courte escale calvaise pour le "Maltese Falcon", voilier privé de luxe

Impressionnant d'élégance et de finesse, le Maltese Falcon, 88 mètres, plus grand voilier privé de luxe au monde, jusqu'en 2018, avant l'arrivée du "Black Pearl", 106,7 mètres, a fait une entrée très remarquée ce dimanche matin dans la baie de Calvi, avant de venir s'amarrer en long, au quai de l'ancien port de commerce, bénéficiant pour la circonstance de toute l'aide des employés de la capitainerie du port de plaisance et de son Capitaine Philippe Gabrielli.

Dès son arrivée, des centaines et des centaines de curieux ont convergé vers le port pour voir de plus près ce monstre de technologie.

Le Maltese Falcon ou si vous préférez en français Le Faucon Maltais a été construit en 2006 en Turquie. Il appartient à Eléna Ambrosiasdou, PDG de la Société financière Ikos, vendu par Tom Perkins.

Le nom de ce trois mâts de près de 60 mètres de haut chacun, a été inspiré du film de John Huston Le faucon maltais sorti en 1941 avec dans le rôle principal Humphrey Bogart.

Les voiles forment un ensemble de 2400 m2 de voilures et peuvent se déployer en seulement 6 minutes. Elles sont stockéss dans les mâts en fibre de carbone qui sont autonomes et peuvent pivoter.

Cet incroyable voilier, aujourd'hui destiné à la location, peut naviguer à une vitesse maximale de 18 nœuds, avec une autonomie de 3 000 milles nautiques à une vitesse de croisière de 14 nœuds.





Le Maltese Falcon peut accueillir jusqu'à 12 invités, dans 5 cabines sur le pont inférieur et une cabine sur le pont principal et avec un cockpit privé. Une cabine VIP, avec un lit Queen size, est celle qui occupe le pont principal alors que la suite Master de pleine largeur est munie d'un dressing et d'une gym privative sur le pont inférieur. Les 4 autres cabines invités sont toutes convertibles en deux larges suites, dont chacune avec des salles de bains à part.





Après une période de travaux de relooking, le Maltese Falcon a fait son retour l'année dernière pour être proposé on l'a dit à la location, notamment en Méditerranée en cette période de l'année.

Un équipage de 18 personnes est nécessaire.

Le coût de la location à la semaine tourne aux alentours de 400 000€.

Le Maltese Faucon devait larguer les amarres vers 16h30.