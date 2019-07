Course hors stade : 10 km de Lecci-Victoires de Simon Gragnic et Désirée Boulanger

Peu après le départ deux coureurs ont pris, largement, la tête de la course, avec Simon Gragnic et Soufiane El Moussaoui.

Après trois kilomètres ces deux concurrents se sont expliqués dans un duel qui a tourné à l'avantage de Simon Gragnic qui l'a, finalement, emporté, facilement, dans le temps de 36'49.

Le Porto-Vecchiais Soufiane El Moussaoui a terminé en deuxième position (39'34) et premier junior. Jean-Claude Tissot est monté sur la troisième marche du podium en 42'46, s'adjugeant la première place en master 1.

Dans les rangs des féminines, Désirée Boulanger, 11e au classement général, s'est imposée, elle aussi largement en 45'30, devant Karine Giroud ( 47'16) et Dorine Paget (48'45).





Le classement

1. Gragnic (Athlé Pays Lorient) 1er SH 36'49,

2. El Moussaoui. Sou (ASPVA) 1er JG 39'34,

3. Tissot (Maugio-Carnon) 1er M1H 42'46,

4. Coux (NL) 2e M1H 43'50,

5. Rhazouani (ASPVA) 2e SH 44'26,

6. Despiau-Couret (NL) 3e M1H 44'31,

7. Grimaldi (NL) 44'32,

8. Lafond (NL) 3e SH 44'44,

9. Guyet (TES) 45'03,

10. Alonso (SCT) 1er CG 45'23,

11. Boulanger (SCT) 1ere SF 45'30,

12. Boukattan (ASPVA) 45'48,

13. Vacca (Casinca Trail) 45'50,

14. Gianetti (SCT) 45'53,

15. Lesguer (NL) 1er M2H 46'03.